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Son dakika: Meral Akşener'den Ümit Özdağ'a sert tepki: Bunu söyleyen yalancıdır!

Son dakika haberi... İyi Parti Genel Başkanı , 'ın, 'İyi Parti İl Başkanı Buğra Kavuncu 'cüdür" sözlerine çok sert çıktı. Akşener, partisinin grup toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Bunu söyleyen çok büyük yalancıdır" dedi.

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Giriş Tarihi: 20.10.2020 Güncelleme Tarihi: 20.10.2020
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Son dakika: Meral Akşener'den Ümit Özdağ'a sert tepki: Bunu söyleyen yalancıdır!

İyi Parti Milletvekili Ümit Özdağ, dün akşam bir özel televizyon kanalında partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'yu FETÖ'cülük ile suçladı. Açıklamanın ardından Buğra Kavuncu, Ümit Özdağ'a çok sert tepki gösterdi, suç duyurusunda bulunacağını bildirdi.

Meral Akşenerden Ümit Özdağa sert tepki: Bunu söyleyen yalancıdır! MERAL AKŞENER'DEN ÜMİT ÖZDAĞ'A SERT TEPKİ: BUNU SÖYLEYEN YALANCIDIR!

İstanbul'daki ilçe başkanları bir dilekçe hazırlayarak, Özdağ'ın ihracını istedi. Gözler Genel Başkan Akşener'e çevrilmişti. Akşener, parti grup toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

AKŞENER'DEN SERT TEPKİ

Partisine bir saldırı olduğunu iddia eden Akşener "Milletvekili hür iradeleriyle fikirlerini belirtmeleri partimiz için çok önemli. Şimdi ilginç olanı ölçü kaçsa da bu fikirlerine saygı duydum. Benim konuştuğum gruba katılmamalarına saygı duydum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan bir gazetecinin 'Partinin HDP ile yakınlaştığını söyledi Özdağ' demesi üzerine Akşener, "Bunu söyleyen çok büyük bir yalancıdır. Bugün İstanbul İl Başkanımız Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacak." dedi.

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