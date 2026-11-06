"Yarısı Bizden" kampanyasında süre 2027'ye kadar uzatıldı: İşte dev desteğin detayları ve kiralık sosyal konut hamlesi

İstanbul'da kentsel dönüşümü hızlandırmak ve megakenti depreme karşı güvenli hale getirmek amacıyla başlatılan "Yarısı Bizden" kampanyasında tarihi bir karar alındı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulan çalışmanın ardından kampanyanın 31 Aralık 2027 tarihine kadar uzatıldığını duyurdu. Konut başına sağlanan 1 milyon 875 bin liralık dev destek paketinin yanı sıra İstanbul için başlatılan "Kiralık Sosyal Konut" projesinde de ilk anahtar teslimlerinin gelecek ay yapılacağı müjdelendi. Sahadaki son durumu ve tarihi kararın ayrıntılarını A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural canlı yayında aktardı.