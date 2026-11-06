Emekli aylıklarında yeni düzenleme! Bakan Şimşek duyurdu: 16 milyon dosya için kademeli artış formülü masada

Milyonlarca emeklinin beklediği düzenlemeye ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten açıklama geldi. Şimşek, alım gücünü desteklemeye yönelik teknik çalışmanın tüm emeklileri kapsayacağını ve aralık ayında tamamlanacağını bildirdi. Masadaki formüller arasında yaş ve prim gününe göre kademeli seyyanen artış da bulunuyor. Dul ve yetim aylıklarıyla birlikte 16 milyon dosya için hesaplama yapılıyor.