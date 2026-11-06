-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
Emekli aylıklarında yeni düzenleme! Bakan Şimşek duyurdu: 16 milyon dosya için kademeli artış formülü masada
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Emekli aylıklarında yeni düzenleme! Bakan Şimşek duyurdu: 16 milyon dosya için kademeli artış formülü masada

Milyonlarca emeklinin beklediği düzenlemeye ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten açıklama geldi. Şimşek, alım gücünü desteklemeye yönelik teknik çalışmanın tüm emeklileri kapsayacağını ve aralık ayında tamamlanacağını bildirdi. Masadaki formüller arasında yaş ve prim gününe göre kademeli seyyanen artış da bulunuyor. Dul ve yetim aylıklarıyla birlikte 16 milyon dosya için hesaplama yapılıyor.

ABD'de Demokratların seçim zaferi altını hareketlendirdi! Dolar zayıfladı, altın yükselişe geçti
Sonraki Video
ABD'de Demokratların seçim zaferi altını hareketlendirdi! Dolar zayıfladı, altın yükselişe geçti
Sıradaki Videolar

Gündemden Videolar