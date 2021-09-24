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SON DAKİKA! İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener canlı yayında açıkladı: Cumhurbaşkanı adayı değilim

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.09.2021 22:44
SON DAKİKA HABERİ: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili net konuştu. Akşener, 2023 yılında yapılacak olan seçimlerde Cumhurbaşkanı değil Başbakan adayı olacağını söyledi. İşte o açıklamalar...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Halk TV'de Liderler Özel programına katıldı.

MERAL AKŞENER: CUMHURBAŞKANI ADAYI DEĞİLİM

Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili konuşan Akşener, "Bunu bir kaç defa daha söyledim ama anlaşılmadı. Burada net bir şekilde açıklayayım. Cumhurbaşkanlığına aday değilim. Başbakanlığa adayım." ifadelerini kullandı.

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