24 Eylül 2021, Cuma
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SON DAKİKA! İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener canlı yayında açıkladı: Cumhurbaşkanı adayı değilim
SON DAKİKA HABERİ: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili net konuştu. Akşener, 2023 yılında yapılacak olan seçimlerde Cumhurbaşkanı değil Başbakan adayı olacağını söyledi. İşte o açıklamalar...
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Halk TV'de Liderler Özel programına katıldı.
MERAL AKŞENER: CUMHURBAŞKANI ADAYI DEĞİLİM
Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili konuşan Akşener, "Bunu bir kaç defa daha söyledim ama anlaşılmadı. Burada net bir şekilde açıklayayım. Cumhurbaşkanlığına aday değilim. Başbakanlığa adayım." ifadelerini kullandı.