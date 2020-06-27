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Son dakika: İstanbul'da YKS nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağı saat kaçta sona erecek? |Video

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Giriş: 27.06.2020 14:37
Güncelleme:27.06.2020 14:41
81 ilde YKS sınavı nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağı saat kaçta sona erecek? İstanbul'da son durum nasıl? Sokağa çıkma yasağına vatandaşlar uyuyor mu? Tüm bu soruların yanıtını A Haber muhabiri canlı yayında yanıtladı.

Son dakika... YKS nedeniyle bu hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı başladı. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye göre, sokağa çıkma yasağı 81 ilde belirlenen saatlerde uygulanacak. Sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Bugün YKS'nin ilk oturumu olan TYT gerçekleştirilecek. Peki, bugün kaça kadar yasak var? 27 Haziran Cumartesi sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitiyor?

A Haber muhabiri sokağa çıkma yasağının İstanbul ve diğer illerde saat 15 itibariyle sona ereceğini söyledi.

İstanbul'da sokağa çıkma yasağı saat kaçta sona erecek?
İstanbul'da sokağa çıkma yasağı saat kaçta sona erecek?
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