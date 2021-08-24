Son dakika: İstanbul'da PKK operasyonu

Son dakika haberi... İstanbul'da terör örgütü PKK'ya bir darbe daha vuruldı. Turuncu kategoride aranan PKK/KCK terör örgütü mensubu yakalandı. Bingöl ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüklerince yapılan çalışmalarda, PKK/KCK terör örgütü sözde Erzurum Eyaletinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren ve terörden arananlar listesinde TURUNCU kategoride yer alan Rodi Çevlik kod adlı Sonuç Gürdeğir sabah saatlerinde İstanbul Ataşehir yakalandı. Detayları A Haber muhabiri Erdal Kuruçay detayları aktardı.

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