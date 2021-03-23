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Son dakika: İstanbul Tuzla'da uyuşturucu operasyonu! Zehir tacirlerine şafak baskını

A Haber
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Giriş: 23.03.2021 09:00
Güncelleme:23.03.2021 09:05
Son dakika haberi... Tuzla ve Pendik'te, uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkarılan 32 şüpheliden 25'i gözaltına alındı. Detayları A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı.
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