Son dakika | İstanbul merkezli 7 ilde suç örgütlerine operasyon

Son dakika haberi...İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen “Mahzen-15” operasyonlarında elebaşılığını Özay Çetin ve Mert Çetin’in yaptığı “Çetinler” olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini ve 109 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

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