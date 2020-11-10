Son dakika: İşgalci Ermenistan yenilgiyi kabul etti! Dağlık Karabağ zaferi Rusya'da nasıl yankı buldu?

Son dakika haberi... Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ zaferi Rusya’da nasıl yankı buldu? A Haber muhabiri Agşin Kişiyev detayları Moskova’dan aktardı. Kişiyev, "Rusya’da geniş yankı buldu. Rusya Savunma Bakanlığı’ndan az önce yapılan açıklamada Rusya barış gücünün varılan anlaşma uyarınca Karabağ’a gönderildiğini duyurdu." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ zaferi Rusya'da nasıl yankı buldu? A Haber muhabiri Agşin Kişiyev detayları Moskova'dan aktardı.

BARIŞ GÜCÜ KARABAĞ'A GÖNDERİLDİ

Kişiyev, "Rusya'da geniş yankı buldu. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan az önce yapılan açıklamada Rusya barış gücünün varılan anlaşma uyarınca Karabağ'a gönderildiğini duyurdu. Rus askerlerinin Karabağ'a gönderildiği görüntüler televizyonlarda yayınlandı. Varılan anlaşma Ermenistan'ın tüm işgal bölgelerinden öngörüyor ki az önce Ermenistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Ermenistan'ın tüm şartları yerine getireceği kaydedildi. Ermenistan'da ise protesto gösterileri gece saatlerinden beri dinmiyor. Göstericiler Cumhurbaşkanlığı binasına adeta yağmalamaya başladılar. Çıkan olaylarda çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtiliyor." şeklinde konuştu.