10 Kasım 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: İşgalci Ermenistan yenilgiyi kabul etti! Dağlık Karabağ zaferi Rusya'da nasıl yankı buldu?

Son dakika: İşgalci Ermenistan yenilgiyi kabul etti! Dağlık Karabağ zaferi Rusya'da nasıl yankı buldu?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.11.2020 08:36
Güncelleme:10.11.2020 08:52
Son dakika haberi... Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ zaferi Rusya’da nasıl yankı buldu? A Haber muhabiri Agşin Kişiyev detayları Moskova’dan aktardı. Kişiyev, "Rusya’da geniş yankı buldu. Rusya Savunma Bakanlığı’ndan az önce yapılan açıklamada Rusya barış gücünün varılan anlaşma uyarınca Karabağ’a gönderildiğini duyurdu." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ zaferi Rusya'da nasıl yankı buldu? A Haber muhabiri Agşin Kişiyev detayları Moskova'dan aktardı.

BARIŞ GÜCÜ KARABAĞ'A GÖNDERİLDİ

Kişiyev, "Rusya'da geniş yankı buldu. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan az önce yapılan açıklamada Rusya barış gücünün varılan anlaşma uyarınca Karabağ'a gönderildiğini duyurdu. Rus askerlerinin Karabağ'a gönderildiği görüntüler televizyonlarda yayınlandı. Varılan anlaşma Ermenistan'ın tüm işgal bölgelerinden öngörüyor ki az önce Ermenistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Ermenistan'ın tüm şartları yerine getireceği kaydedildi. Ermenistan'da ise protesto gösterileri gece saatlerinden beri dinmiyor. Göstericiler Cumhurbaşkanlığı binasına adeta yağmalamaya başladılar. Çıkan olaylarda çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtiliyor." şeklinde konuştu.

Son dakika...Ermenistan yenilgiyi kabul etti: Ermenistan Karabağdan çekilecek SON DAKİKA...ERMENİSTAN YENİLGİYİ KABUL ETTİ: ERMENİSTAN KARABAĞ'DAN ÇEKİLECEK
Ermenistan, Karabağ tokadının ardından karıştı! Hükümet binasını bastılar ERMENİSTAN, KARABAĞ TOKADININ ARDINDAN KARIŞTI! HÜKÜMET BİNASINI BASTILAR

Karabağ zaferi Rusya'da nasıl yankı buldu?
Karabağ zaferi Rusya'da nasıl yankı buldu?
Azerbaycan'da zafer coşkusu! Halk sokaklara döküldü
Azerbaycan'da zafer coşkusu! Halk sokaklara döküldü
Azerbaycan Gence Milletvekili Nagif Hamzayev anlaşmadaki Nahçıvan detayına dikkat çekti
Azerbaycan Gence Milletvekili Nagif Hamzayev anlaşmadaki Nahçıvan detayına dikkat çekti
Muhalefetin kara propagandası boşa çıktı
Muhalefetin kara propagandası boşa çıktı
Yeni Hazine Bakanı belli oldu
Yeni Hazine Bakanı belli oldu
Bakan Albayrak davaya hizmet etmeye devam edecek
Bakan Albayrak davaya hizmet etmeye devam edecek
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın görevden af talebi kabul edildi
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın görevden af talebi kabul edildi
Son dakika haberi | Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | 09 Kasım 2020 Son dakika haberi...
Son dakika haberi | Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | 09 Kasım 2020 Son dakika haberi...
AK Parti MYK sonrası kritik açıklamalar
AK Parti MYK sonrası kritik açıklamalar
MİT’ten PKK’ya şok! Yurt dışında...
MİT’ten PKK’ya şok! Yurt dışında...
İçişleri Bakanlığı açıkladı! Diyarbakır'daki evlat nöbetinde 20'nci kavuşma gerçekleşti
İçişleri Bakanlığı açıkladı! Diyarbakır'daki evlat nöbetinde 20'nci kavuşma gerçekleşti
Prizer: Covid-19 aşısı yüzde 90 etkili
Prizer: Covid-19 aşısı yüzde 90 etkili
Daha Fazla Video Göster