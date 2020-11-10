Ermenistan, Karabağ tokadının ardından karıştı! Hükümet binasını bastılar

Paşinyan, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Hem kendim hem de hepimiz için çok zor bir karar aldım. Rusya ve Azerbaycan Başkanları ile Karabağ savaşını bitirmek için bir bildiri imzaladım. Yayınlanan söz konusu açıklama benim ve halkımız için tarif edilemez şekilde acı vericidir."