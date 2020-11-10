10 Kasım 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Ermenistan, Karabağ tokadının ardından karıştı! Hükümet binasını bastılar

Ermenistan, Karabağ tokadının ardından karıştı! Hükümet binasını bastılar

Son dakika haberi... ’da halk, Başbakan Nikol Paşinyan’ın  karşısındaki mağlubiyeti kabul etmesinin ardından protesto gösterilerine başladı. Hükümet binasının önünde toplanan protestocular camları kırarak baskın yaptı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.11.2020 Güncelleme Tarihi: 10.11.2020
ABONE OL
Ermenistan, Karabağ tokadının ardından karıştı! Hükümet binasını bastılar

'ın başkenti Erivan'da protestocular, Paşinyan'ın Ermenistan'ın işgal ettiği 'da karşısında yenilgiyi kabul etmesinin ardından hükümet binası önünde toplandı.

Hükümet binasının camlarına kırarak içeri giren protestocular, Paşinyan ve Ermenistan aleyhine sloganlar attı.

Bazı protestocular Paşinyan'ın makam odasına girerken Ermenistan Başbakanı'na istifa çağrısında bulundu.

Paşinyan, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Hem kendim hem de hepimiz için çok zor bir karar aldım. ve Azerbaycan Başkanları ile Karabağ savaşını bitirmek için bir bildiri imzaladım. Yayınlanan söz konusu açıklama benim ve halkımız için tarif edilemez şekilde acı vericidir."

Son dakika...Ermenistan yenilgiyi kabul etti: Ermenistan Karabağ'dan çekilecek SON DAKİKA...ERMENİSTAN YENİLGİYİ KABUL ETTİ: ERMENİSTAN KARABAĞ'DAN ÇEKİLECEK
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den zafer açıklaması AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANI ALİYEV'DEN ZAFER AÇIKLAMASI

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA