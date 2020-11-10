Son dakika...Ermenistan yenilgiyi kabul etti: Ermenistan Karabağ'dan çekilecek

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ateşkes için ortak bir bildiri imzaladıklarını duyurdu.

ERMENİSTAN İÇİN ACI VERİCİ

Paşinyan anlaşmaya yönelik yaptığı açıklamada bu bildirinin kendisi ve Ermenistan halkı için "acı verici" olduğunu söyledi.

ATEŞKES BAŞLADI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yapılan anlaşmaya yönelik yaptığı açıklamada "Azerbaycan ile Ermenistan arasında bu gece 00:00'dan itibaren ateşkes başladı." ifadelerini kullandı. Putin ayrıca "Azerbaycan ve Ermenistan kontrol ettikleri pozisyonlarda kalacaklar." dedi.

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