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Son dakika...Ermenistan yenilgiyi kabul etti: Ermenistan Karabağ'dan çekilecek

Son dakika haberi...Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve ile ateşkes için ortak bir bildiri imzaladıklarını duyurdu. Paşinyan yapılan anlaşmaya yönelik "Ermenistan halkına acı veren bir anlaşma imzaladık" ifadelerini kullandı.Anlaşmaya göre Ermenistan Kelbecer, Ağdam ve Laçın'dan sonra Dağlık Karabağ'ın tamamından da çekilecek.

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Giriş Tarihi: 10.11.2020 Güncelleme Tarihi: 10.11.2020
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Son dakika...Ermenistan yenilgiyi kabul etti: Ermenistan Karabağ'dan çekilecek

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ateşkes için ortak bir bildiri imzaladıklarını duyurdu.

Paşinyan açıkladı: Ermenistan, Karabağda yenilgiyi kabul etti PAŞİNYAN AÇIKLADI: ERMENİSTAN, KARABAĞ'DA YENİLGİYİ KABUL ETTİ

ERMENİSTAN İÇİN ACI VERİCİ

Paşinyan anlaşmaya yönelik yaptığı açıklamada bu bildirinin kendisi ve Ermenistan halkı için "acı verici" olduğunu söyledi.

ATEŞKES BAŞLADI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yapılan anlaşmaya yönelik yaptığı açıklamada "Azerbaycan ile Ermenistan arasında bu gece 00:00'dan itibaren ateşkes başladı." ifadelerini kullandı. Putin ayrıca "Azerbaycan ve Ermenistan kontrol ettikleri pozisyonlarda kalacaklar." dedi.

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