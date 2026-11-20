Ayasofya'nın altında tarihi keşif! 420 metrelik tünel temizlendi, daha eski yapı katmanlarına ulaşıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul'daki Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde devam eden kapsamlı restorasyon çalışmalarını yer altı tünellerine inerek inceledi. Vezir Bahçe ve Batı Bahçe bölümlerinden yaklaşık 3 bin ton dolgu malzemesinin çıkarıldığını, 420 metrelik tünel hattının temizlendiğini açıklayan Ersoy, hipoje olarak bilinen yer altı mezar yapısında mevcut Ayasofya'dan daha eski olduğu değerlendirilen yapı katmanlarına ulaşıldığını duyurdu.