Ayasofya'nın altında tarihi keşif! 420 metrelik tünel temizlendi, daha eski yapı katmanlarına ulaşıldı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul'daki Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde devam eden kapsamlı restorasyon çalışmalarını yer altı tünellerine inerek inceledi. Vezir Bahçe ve Batı Bahçe bölümlerinden yaklaşık 3 bin ton dolgu malzemesinin çıkarıldığını, 420 metrelik tünel hattının temizlendiğini açıklayan Ersoy, hipoje olarak bilinen yer altı mezar yapısında mevcut Ayasofya'dan daha eski olduğu değerlendirilen yapı katmanlarına ulaşıldığını duyurdu.
Doğukan HavuzEditör
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