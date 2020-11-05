05 Kasım 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: İngiliz basını ABD seçimlerini nasıl gördü?

Son dakika: İngiliz basını ABD seçimlerini nasıl gördü?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.11.2020 11:28
Güncelleme:05.11.2020 11:48
Son dakika haberi... ABD'de Donald Trump ile Joe Biden arasındaki başkanlık seçimi dünyanın birçok yerinde yakından takip ediliyor. O noktalardan biri de İngiltere. Peki İngiliz basını ABD seçimlerini nasıl gördü? A Haber muhabiri Alpaslan Düven detayları Londra’dan aktardı.

Son dakika haberi... ABD'de Donald Trump ile Joe Biden arasındaki başkanlık seçimi dünyanın birçok yerinde yakından takip ediliyor. O noktalardan biri de İngiltere. Peki İngiliz basını ABD seçimlerini nasıl gördü? A Haber muhabiri Alpaslan Düven detayları Londra'dan aktardı.

Son dakika: ABD seçimleri İngiltere ve Avrupada nasıl yankılandı? SON DAKİKA: ABD SEÇİMLERİ İNGİLTERE VE AVRUPA'DA NASIL YANKILANDI?

ABD seçimleri Avrupa'da nasıl yankılandı?
ABD seçimleri Avrupa'da nasıl yankılandı?
İngiliz basını ABD seçimlerini nasıl gördü?
İngiliz basını ABD seçimlerini nasıl gördü?
İzmir depreminde flaş gelişme!
İzmir depreminde flaş gelişme!
CHP'de operasyon iddiası!
CHP'de "operasyon" iddiası!
Biden'ın İsrail ve Orta Doğu Projesi ne olur?
Biden'ın İsrail ve Orta Doğu Projesi ne olur?
ABD’de büyük kırılma!
ABD’de büyük kırılma!
Seçi sonuçları mahkemeye taşınırsa başkan kim olacak?
Seçi sonuçları mahkemeye taşınırsa başkan kim olacak?
Ayda'dan haber var
Ayda'dan haber var
Sağlık Bakanlığı 4 Kasım verilerini açıkladı
Sağlık Bakanlığı 4 Kasım verilerini açıkladı
Ağlatan ses kayıtları
Ağlatan ses kayıtları
Bilim Kurulu Üyesi Özlü vatandaşları uyardı
Bilim Kurulu Üyesi Özlü vatandaşları uyardı
İstanbul'da flaş mesai kararı!
İstanbul'da flaş mesai kararı!
Daha Fazla Video Göster