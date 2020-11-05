Son dakika: İngiliz basını ABD seçimlerini nasıl gördü?

Son dakika haberi... ABD'de Donald Trump ile Joe Biden arasındaki başkanlık seçimi dünyanın birçok yerinde yakından takip ediliyor. O noktalardan biri de İngiltere. Peki İngiliz basını ABD seçimlerini nasıl gördü? A Haber muhabiri Alpaslan Düven detayları Londra’dan aktardı.

Son dakika haberi... ABD'de Donald Trump ile Joe Biden arasındaki başkanlık seçimi dünyanın birçok yerinde yakından takip ediliyor. O noktalardan biri de İngiltere. Peki İngiliz basını ABD seçimlerini nasıl gördü? A Haber muhabiri Alpaslan Düven detayları Londra'dan aktardı.