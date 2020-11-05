Son dakika: ABD seçimleri İngiltere ve Avrupa'da nasıl yankılandı?

SESSİZLİK KORUNUYOR

ABD'de Donald Trump ile Joe Biden arasındaki başkanlık seçimi dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Avrupa'da ve İngiltere'de de yakından takip ediliyor. Avrupa ülkelerinde seçimle ilgili genel olarak bir sessizlik hakimken Avrupa Birliği yönetimi ilke gereği herhangi bir ülkedeki seçimle ilgili yorum yapmadıklarını belirterek sessizliğini korumaya devam ediyor. AB seçim sürecinin bitmesini ve açıklanacak sonucu bekliyor.