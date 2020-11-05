Son dakika: ABD seçimleri İngiltere ve Avrupa'da nasıl yankılandı?
Son dakika haberi... ABD'de Donald Trump ile Joe Biden arasındaki başkanlık seçimi dünyanın birçok yerinde yakından takip ediliyor. O noktalardan biri de İngiltere. Peki İngiliz basını ABD seçimlerini nasıl gördü? A Haber muhabiri Alpaslan Düven detayları Londra'dan aktarırken Sabah Gazetesi Avrupa temsilcisi İsmail Erel ise Frankfurt'tan son gelişmeleri anlattı.
ABD'de Donald Trump ile Joe Biden arasındaki başkanlık seçimi dünyanın birçok yerinde yakından takip ediliyor. O noktalardan biri de İngiltere. Peki İngiliz basını ABD seçimlerini nasıl gördü? A Haber muhabiri Alpaslan Düven detayları Londra'dan aktarırken Sabah Gazetesi Avrupa temsilcisi İsmail Erel ise Frankfurt'tan son gelimleri anlattı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
SESSİZLİK KORUNUYOR
ABD'de Donald Trump ile Joe Biden arasındaki başkanlık seçimi dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Avrupa'da ve İngiltere'de de yakından takip ediliyor. Avrupa ülkelerinde seçimle ilgili genel olarak bir sessizlik hakimken Avrupa Birliği yönetimi ilke gereği herhangi bir ülkedeki seçimle ilgili yorum yapmadıklarını belirterek sessizliğini korumaya devam ediyor. AB seçim sürecinin bitmesini ve açıklanacak sonucu bekliyor.
İKİ ADAYIN AVRUPA'YA BAKIŞINDA BELİRGİN FARKLILIK
Trump ile Biden arasındaki yarışı kimin kazanacağı ABD – Avrupa arasındaki ilişkilerin alacağı şekil bakımından önem taşıyor. Aynı zamanda bu İngiltere'yi de yakından ilgilendiriyor. İki adayın Avrupa'ya yönelik politikalarında belirgin farklar bulunuyor. Örneğin Trump İngiltere'nin AB'den ayrılma sürecini desteklemiş Biden ise karşı çıkmıştı. Biden İngiltere'nin AB'nin bir parçası olmaması ABD çıkarlarına zarar verir ifadelerini kullanmıştı.
MANŞETLERDE BELİRSİZLİK
İki adayın birbirine çok yakın bir şekilde seçimi götürmesi manşetlere de yansımış durumda. Alman Bild Gazetesi zaman geçtikçe Biden'ın net bir şekilde zafer elde edeceğini, çok sayıda kişinin Trump halen başarabilir mi diye sorgulandığı ifadelerine yer verdi. İngiliz basını da aynı şekilde bu belirsizliği manşetlere taşıdı.
TRUMP SEÇMENİNİN ÖFKESİNE ODAKLANDILAR
Erel: Alman basınında gün boyu ABD seçimleri en önemli konu olarak öne çıkmıştı. Bu sabahtan itibaren yine canlı yayınlara başlandı. ABD'de an itibariyle çıkan olaylara Trump seçmenlerinin öfkesine odaklandılar. Bu yönde yayınlar yaptılar. Siyaseten bakacak olursak Merkel'den henüz açıklama yapılmadı.