Son dakika: Her vatandaş koronavirüs (corona virüs - Covid-19) testi yaptırabilir mi? Koronavirüs testi nasıl yapılır? | Video

A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan, dünyaya hızla yayılan ve Türkiye'de de görülen “koronavirüs” ile ilgili önemli bir yayın gerçekleştirildi. Programda, koronavirüsü diğer hastalıklarından ayıranlar nelerdir? “Ben koronavirüs testi olmak istiyorum” diye hastanelere başvuran her vatandaş test yaptırabilir mi? soruları yanıtını buldu. Kritik soruların yanıtını Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Cengiz Uzun açıkladı.