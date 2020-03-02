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02.03.2020
Avrupa sınırına yoğun göçmen akını! Muğla açıklarında batırmaya çalıştılar |Video
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından bulundukları bot batırılmaya çalışılan göçmenler, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı. Botun batırılmaya çalışıldığı anlar görüntülendi.
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