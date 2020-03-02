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02.03.2020

Avrupa sınırına yoğun göçmen akını! Muğla açıklarında batırmaya çalıştılar |Video

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından bulundukları bot batırılmaya çalışılan göçmenler, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı. Botun batırılmaya çalışıldığı anlar görüntülendi.
Yunan dehşeti kamerada! Göçmen teknesini batırmaya çalıştılar |Video YUNAN DEHŞETİ KAMERADA! GÖÇMEN TEKNESİNİ BATIRMAYA ÇALIŞTILAR |VİDEO

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