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02.03.2020
Yunan sahil güvenliği göçmenlere korku dolu anlar yaşattı |Video
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından bulundukları bot batırılmaya çalışılan göçmenler, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı. Göçmen botunu batırmaya çalışan Yunan sahil güvenlik gemisinin göçmen botunun yanından hızla geçmesi böyle görüntülendi.
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