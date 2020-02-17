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17.02.2020

Yalova Belediyesi’nde büyük vurgun! Reşat Elgin yolsuzluğu çıkaran isme rüşvet teklif etmiş |Video

Yalova Belediyesi’nin kasasından 22 milyon lirayı kaçırdığı ifade edilen ve tutuklanan Mali Hizmetler Müdürlüğü Harcama Belgeleri ve Ödeme Evrakları Sorumlusu Reşat Elgin, sahte ödemelerini ortaya çıkaran Gülşah Gürkal Bektaş’a 40 bin lira rüşvet teklif etmiş. Detaylar A Haber ekranlarında...
Yalova Belediyesi’nde büyük vurgun! Reşat Elgin yolsuzluğu çıkaran isme rüşvet teklif etmiş YALOVA BELEDİYESİ'NDE BÜYÜK VURGUN! REŞAT ELGİN YOLSUZLUĞU ÇIKARAN İSME RÜŞVET TEKLİF ETMİŞ

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