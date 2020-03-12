WhatsApp'tan gelen sesli mesajlara dikkat! Koronavirüs paylaşımları mercek altında |Video

Son dakika haberi... Sosyal medyada koronavirüs ile ilgili panik yaratan paylaşımlar mercek altına alınıyor. Yanlış bilgi paylaşanlar 2 ile 4 yıl hapis cezaları alabilir. WhatsApp üzerinden gelen sesli mesajlara da dikkat! Detaylar A Haber ekranlarında...