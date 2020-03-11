Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan 'koronavirüs' açıklaması |Video

Son dakika haberi...Koronavirüs Bilim Kurulu, dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespit edildiğini açıklamasının ardından bugün ilk kez toplandı. Kritik toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy açıklamalarda bulundu. Toplantıda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy "Bakanlığımıza bağlı genel müdürlüklerin etkinlik ve organizasyonlarını nisan sonrasına ertelemek gündemde." şeklinde konuştu.