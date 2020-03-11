DSÖ'den koronavirüs açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs hakkında yaptığı açıklamada, "Virüs salgın olarak açıklandı" ifadelerine yer verdi. Açıklamada virüsün pandemik salgın ilan edildiği de belirtildi. Dünya Sağlık Örgütü, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) pandemi (salgın) olarak nitelendirilebileceğini duyurdu.