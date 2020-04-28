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Son dakika haberi... Türkiye’den ABD’ye yardım |Video
Son dakika haberi... Türkiye koronavirüsle mücadele kapsamında dünyanın dört bir yanına yardımlarına devam ediyor. 500 bin cerrahi maske ve tıbbi malzemeler ABD’ye gönderiliyor. Kargoda N95 maske, tulum ve dezenfektan malzemeleri de var. Yardım uçağı Ankara Etimesgut Havalimanı’ndan yola çıkıyor.
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