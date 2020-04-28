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Son dakika haberi... Türkiye’den ABD’ye yardım |Video

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28.04.2020
Son dakika haberi... Türkiye koronavirüsle mücadele kapsamında dünyanın dört bir yanına yardımlarına devam ediyor. 500 bin cerrahi maske ve tıbbi malzemeler ABD’ye gönderiliyor. Kargoda N95 maske, tulum ve dezenfektan malzemeleri de var. Yardım uçağı Ankara Etimesgut Havalimanı’ndan yola çıkıyor.
Son dakika! Corona virüsle mücadele eden ABD Türkiyeden yardım istedi |Video SON DAKİKA! CORONA VİRÜSLE MÜCADELE EDEN ABD TÜRKİYE'DEN YARDIM İSTEDİ |VİDEO
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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