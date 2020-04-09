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09.04.2020

Son dakika! Corona virüsle mücadele eden ABD Türkiye'den yardım istedi |Video

Son dakika haberi: Corona virüsle mücadele eden ABD, Türkiye'den yardım istedi. Vaka sayısı 500 bine yaklaşan ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı ise 15 bin sınırına geldi. ABD aralarında Türkiye'ninde olduğu bazı ülkelerden yardım istedi. ABD'nin Türkiye'den istediği sağlık ürünleri arasında dezenfektan, sabun, maske ve koruyucu kıyafet listenin ilk sırasında yer alıyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ece Altun canlı yayında aktardı.

Son dakika haberi: Corona virüsle mücadele eden ABD, Türkiye'den yardım istedi. Vaka sayısı 500 bine yaklaşan ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı ise 15 bin sınırına geldi. ABD aralarında Türkiye'ninde olduğu bazı ülkelerden yardım istedi. ABD'nin Türkiye'den istediği sağlık ürünleri arasında dezenfektan, sabun, maske ve koruyucu kıyafet listenin ilk sırasında yer alıyor.

Ayrıntıları A Haber muhabiri Ece Altun canlı yayında aktardı.

ABD'DE SON 24 SAATTE 1890 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

ABD'de Covid-19 corona virüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1890 artarak 14 bin 808'e yükseldi.

ABD'de corona virüs (Covid-19) kabusu sürüyor.

En çok vaka görülen ülke 435 bin 160 ile ABD olurken, onu 148 bin 220 vakayla İspanya takip etti.

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