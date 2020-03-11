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11.03.2020

Corona virüsünden çocukları nasıl koruruz? Çocukları corona virüsten koruma yöntemleri neler? | VİDEO

Corona virüsü dünya geneline hızla yayılmaya devam ediyor. İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan corona virüs dünyayı etkisi altına almış durumda. Türkiye'de de kendini gösteren virüs nedeniyle 4 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Corona virüsün Türkiye'ye gelmesinin ardından özellikle çocuklar söz konusu olduğunda kreşler ve okullardan bu tip hastalıklar çok çabuk yayılabiliyor. Çocuklu ailelerinde bu konuda büyük bir endişesi var. Peki çocukları corona virüsünden nasıl koruruz? Çocukları koronavirüsten koruma yöntemleri neler? Koronavirüsün çocuklarda görülme oranı nedir? İşte bu soruların yanıtını A Haber'e konuk olan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ergin Çiftçi yanıtladı.

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