28 Eylül hava durumu: İstanbul'da yağmur kaç gün sürecek? 23 il için uyarı

Türkiye yeni haftaya yağışlı ve serin havanın etkisiyle başladı. İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı alt geçitlerde su birikintileri oluşurken, Meteoroloji 23 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. İstanbul'da yağışlı havanın hafta boyunca aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında 28 Eylül hava durumu tahminlerini değerlendirdi ve vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.