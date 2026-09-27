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Fatih Sultan Mehmet'in otağı neredeydi? Eyüpsultan'daki fetih izleri
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Fatih Sultan Mehmet'in otağı neredeydi? Eyüpsultan'daki fetih izleri

İstanbul'un fethi sırasında Fatih Sultan Mehmet'in otağını kurduğu noktalardan biri olduğu rivayet edilen Eyüpsultan'daki seyir terası, fetih tarihinin izlerini taşıyor. Araştırmacı-yazar Selçuk Eracun, Sultan'ın kuşatma sırasında bölgeyi neden kullandığına, surların zayıf noktalarına yönelik planlamaya ve fetih sürecindeki rivayetlere ilişkin bilgiler verdi. A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ ve kameraman Murat İçen, tarihi bölgedeki izleri görüntüledi.

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