Fatih Sultan Mehmet'in otağı neredeydi? Eyüpsultan'daki fetih izleri

İstanbul'un fethi sırasında Fatih Sultan Mehmet'in otağını kurduğu noktalardan biri olduğu rivayet edilen Eyüpsultan'daki seyir terası, fetih tarihinin izlerini taşıyor. Araştırmacı-yazar Selçuk Eracun, Sultan'ın kuşatma sırasında bölgeyi neden kullandığına, surların zayıf noktalarına yönelik planlamaya ve fetih sürecindeki rivayetlere ilişkin bilgiler verdi. A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ ve kameraman Murat İçen, tarihi bölgedeki izleri görüntüledi.