Hürmüz geriliminde 7 günlük teklif! İran'dan ABD'ye yeni müzakere çağrısı

ABD ile İran arasındaki gerilim sürerken diplomasi trafiğinde yeni bir teklif gündeme geldi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'ye iletilen 7 günlük yol haritasıyla belirli şartların karşılanması halinde Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılabileceğini ve nükleer müzakerelerin başlatılabileceğini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump ise öneriyi reddettiğini duyurdu. A Haber muhabiri Fakhar Rahman, İslamabad'dan bölgedeki son gelişmeleri aktardı.