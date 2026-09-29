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Hürmüz geriliminde 7 günlük teklif! İran'dan ABD'ye yeni müzakere çağrısı
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Hürmüz geriliminde 7 günlük teklif! İran'dan ABD'ye yeni müzakere çağrısı

ABD ile İran arasındaki gerilim sürerken diplomasi trafiğinde yeni bir teklif gündeme geldi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'ye iletilen 7 günlük yol haritasıyla belirli şartların karşılanması halinde Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılabileceğini ve nükleer müzakerelerin başlatılabileceğini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump ise öneriyi reddettiğini duyurdu. A Haber muhabiri Fakhar Rahman, İslamabad'dan bölgedeki son gelişmeleri aktardı.

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