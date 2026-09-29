-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
Türk futbolunda operasyon! MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 7 isim gözaltında
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Türk futbolunda operasyon! MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 7 isim gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli Ankara, Elazığ ve Manisa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. “Resmi belgede sahtecilik” ve mobbing iddialarına ilişkin soruşturmada MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, Ferdi Karadoruk, Ahmet Şahin, Yunus Yıldırım, Sebahattin Şahin, Alican Sağlar ve Emre Kosif gözaltına alındı. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, soruşturmanın ayrıntılarını aktardı.

Başkan Erdoğan, Hendrik Wüst'ü kabul etti
Sonraki Video
Başkan Erdoğan, Hendrik Wüst'ü kabul etti
Sıradaki Videolar
Google Keşfet

Gündemden Videolar