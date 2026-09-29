Türk futbolunda operasyon! MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 7 isim gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli Ankara, Elazığ ve Manisa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. “Resmi belgede sahtecilik” ve mobbing iddialarına ilişkin soruşturmada MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, Ferdi Karadoruk, Ahmet Şahin, Yunus Yıldırım, Sebahattin Şahin, Alican Sağlar ve Emre Kosif gözaltına alındı. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, soruşturmanın ayrıntılarını aktardı.