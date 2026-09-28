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FSM'yi kilitleyen çalışma sona erdi: Molla Gürani Viyadüğü açıldı
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

FSM'yi kilitleyen çalışma sona erdi: Molla Gürani Viyadüğü açıldı

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametindeki trafiği etkileyen Molla Gürani Viyadüğü'ndeki güçlendirme çalışmaları tamamlandı. Dün akşam yeniden trafiğe açılan viyadükle birlikte FSM yönündeki trafik akışında rahatlama gözlendi. A Haber'in daha önce gündeme taşıdığı çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgedeki son durum merak konusu oldu. A Haber muhabiri Meral Dağlılar ve kameraman Senat Destanoğlu, viyadük çevresindeki trafik yoğunluğunu ve son gelişmeleri bölgeden aktardı.

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