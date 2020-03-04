Son dakika haberi... TSK'dan Kuzey Irak’a hava destekli operasyon: 9 PKK’lı öldürüldü |Video

Son dakika haberi... Bahar Kalkanı Operasyonu tüm hızıyla devam ederken, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin'de 4, Hakurk'ta 5 olmak üzere toplam 9 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyindeki Avaşin'de 4, Hakurk'ta 5 olmak üzere toplam 9 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.



MSB'DEN KARARLILIK MESAJI



Bakanlık ayrıca "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." mesajını verdi.