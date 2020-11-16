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Son dakika haberi | Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | 16 Kasım 2020 Pazartesi.
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 16 Kasım'a ait koronavirüs vaka sayılarını sosyal medya hesabından paylaştı. İşte 16 Kasım'a ait koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı....