Eşini dinlemedi, kendi kararını verdi! Son kutuda hayalleri suya düştü

Ekranların sevilen yarışması Var Mısın Yok Musun, son bölümüyle yine izleyicileri ekran başına kilitledi. İngilizce öğretmeni Ebru Laura Kırdök, 10 numaralı kutusuyla çıktığı yarışmada aldığı cesur kararlarla geceye damga vurdu. Eşinin kutu seçimlerine güvenmediğini açıkça dile getiren Kırdök, bankanın tam 550 bin TL'lik teklifini geri çevirdi. 1 milyon TL'lik büyük ödüle ulaşmak için son ana kadar mücadele eden yarışmacının finalde kazandığı para ise merak konusu oldu.