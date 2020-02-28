28 Şubat 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

İdlib halkından TSK'ya destek gösterisi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.02.2020 Güncelleme Tarihi: 28.02.2020
İDLİB HALKINDAN TSK'YA DESTEK GÖSTERİSİ

Esad rejimi 'de TSK unsurlarına hava saldırısı düzenledi. Rusya destekli Esad rejiminin saldırısı sonrasında TSK'ya destek gösterisi düzenledi.

'te halk, rejim kuvvetleri tarafından yapılan hava saldırısı sonrasında TSK'ya destek gösterisi düzenledi.

İdlib'in Sarmada bölgesinde halk, rejim kuvvetleri tarafından yapılan hava saldırısı sonrasında TSK'ya destek gösterisi düzenledi. Türkiye bayrakları açan halk, Türk Silahlı Kuvvetlerini destekleyen sloganlar attı.

İdlib halkından TSK'ya destek gösterisi İDLİB HALKINDAN TSK'YA DESTEK GÖSTERİSİ

Külliye'de İdlib zirvesi sonra erdi KÜLLİYE'DE İDLİB ZİRVESİ SONRA ERDİ
Esad rejimi İdlib'de TSK unsurlarına saldırdı ESAD REJİMİ İDLİB'DE TSK UNSURLARINA SALDIRDI

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN