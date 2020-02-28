İdlib halkından TSK'ya destek gösterisi
Giriş Tarihi: 28.02.2020 Güncelleme Tarihi: 28.02.2020
Esad rejimi İdlib'de TSK unsurlarına hava saldırısı düzenledi. Rusya destekli Esad rejiminin saldırısı sonrasında İdlib halkı TSK'ya destek gösterisi düzenledi.
İdlib'te halk, rejim kuvvetleri tarafından yapılan hava saldırısı sonrasında TSK'ya destek gösterisi düzenledi.
İdlib'in Sarmada bölgesinde halk, rejim kuvvetleri tarafından yapılan hava saldırısı sonrasında TSK'ya destek gösterisi düzenledi. Türkiye bayrakları açan halk, Türk Silahlı Kuvvetlerini destekleyen sloganlar attı.
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