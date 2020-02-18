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Son dakika: Gezi Parkı Davası'nda karar verildi!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.02.2020 Güncelleme Tarihi: 18.02.2020
GEZİ PARKI DAVASI'NDA KARAR VERİLDİ!

Son dakika haberine göre; olaylarına ilişkin 16 sanıklı davada çıkan karar çıktı. Mahkeme heyeti tüm sanıkların beraatine karar verirken, davanın tek tutuklu sanığı 'nın da tahliyesine hükmetti. Kavala'yla birlikte , , ve da yargılanıyordu.

odaklı olaylara ilişkin yargılanan Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı 'nın da aralarında bulunduğu 9 sanığın beraatine karar verildi.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, karar açıklandı.

Mahkeme heyeti, Osman Kavala, , Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman, Ali Hakan Altınay, Mehmet Osman Kavala, , yiğit Ali Ekmekçi ve Çiğdem Mater Utku ve Mine Özerden hakkında "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs", "mala zarar verme", "nitelik yağma", "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi", "kasten yaralama", "ağırlaştırılmış yaralama" ve "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlarından dava açıldığını hatırlatarak, "yüklenen suçların işlendiğine dair mahkumiyete yeter derecede hukuka uygun somut ve kesin delil bulunmadığı"ndan sanıkların beraatine karar verdi.

Tutuklu sanık Osman Kavala'nın da tahliyesine hükmedildi.

7 FİRARİ SANIĞIN DOSYASI AYRILDI

Firari sanıklar , , Ayşe Pınar Alabora, Gökçe Tüylüoğlu, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu ve İnanç Ekmekçi'nin dosyalarının ayrılmasını kararlaştıran mahkeme, bu sanıklar haklarındaki yakalama kararlarını kaldırdı.

Mahkeme, bu sanıklar hakkında ifadelerinin alınmasına yönelik yakalama kararı çıkardı.

Gezi Parkı Davası'nda karar çıktı! Avukat Yasin Şamlı A Haber canlı yayınında kararı değerlendirdi |Video GEZİ PARKI DAVASI'NDA KARAR ÇIKTI! AVUKAT YASİN ŞAMLI A HABER CANLI YAYININDA KARARI DEĞERLENDİRDİ |VİDEO
Gezi Parkı Olayları Davası'nda karar! |Video GEZİ PARKI OLAYLARI DAVASI'NDA KARAR! |VİDEO

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