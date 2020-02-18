Son dakika: Gezi Parkı Davası'nda karar verildi!
Son dakika haberine göre; Gezi Parkı olaylarına ilişkin 16 sanıklı davada çıkan karar çıktı. Mahkeme heyeti tüm sanıkların beraatine karar verirken, davanın tek tutuklu sanığı Osman Kavala'nın da tahliyesine hükmetti. Kavala'yla birlikte Can Dündar, Mehmet Ali Alabora, Yiğit Aksakoğlu ve Ayşe Mücella Yapıcı da yargılanıyordu.
Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin yargılanan Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 9 sanığın beraatine karar verildi.
İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, karar açıklandı.
Mahkeme heyeti, Osman Kavala, Ayşe Mücella Yapıcı, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman, Ali Hakan Altınay, Mehmet Osman Kavala, Yiğit Aksakoğlu, yiğit Ali Ekmekçi ve Çiğdem Mater Utku ve Mine Özerden hakkında "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs", "mala zarar verme", "nitelik yağma", "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi", "kasten yaralama", "ağırlaştırılmış yaralama" ve "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlarından dava açıldığını hatırlatarak, "yüklenen suçların işlendiğine dair mahkumiyete yeter derecede hukuka uygun somut ve kesin delil bulunmadığı"ndan sanıkların beraatine karar verdi.
Tutuklu sanık Osman Kavala'nın da tahliyesine hükmedildi.
7 FİRARİ SANIĞIN DOSYASI AYRILDI
Firari sanıklar Can Dündar, Mehmet Ali Alabora, Ayşe Pınar Alabora, Gökçe Tüylüoğlu, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu ve İnanç Ekmekçi'nin dosyalarının ayrılmasını kararlaştıran mahkeme, bu sanıklar haklarındaki yakalama kararlarını kaldırdı.
Mahkeme, bu sanıklar hakkında ifadelerinin alınmasına yönelik yakalama kararı çıkardı.
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