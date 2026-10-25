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Bakan Çiftçi paylaştı: İzmir'de çamura saplanan köpek böyle kurtarıldı
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Bakan Çiftçi paylaştı: İzmir'de çamura saplanan köpek böyle kurtarıldı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İzmir'in Buca ilçesinde çamur depolama alanına düşen ve AFAD ekipleri tarafından kurtarılan köpeğe 'Şanslı' adı verildiğini duyurdu.

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