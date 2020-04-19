19 Nisan 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Koronavirüs salgını ne zaman pik yapacak? Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk A Haber'de yanıtladı |Video
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
19.04.2020

Koronavirüs salgını ne zaman pik yapacak? Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk A Haber'de yanıtladı |Video

Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs (Covid-19) salgını Türkiye'de ne zaman pik (zirve) yapacak? Koronavirüs salgını ne zaman sona erecek? İlaç ve aşı çalışmalarında son durum ne? Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk, A Haber canlı yayınında merak edilen koronavirüs sorularını yanıtladı.

Son dakika haberi... Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs (Covid-19) salgını Türkiye'de ne zaman pik (zirve) yapacak? Koronavirüs salgını ne zaman sona erecek? İlaç ve aşı çalışmalarında son durum ne? Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk, A Haber canlı yayınında merak edilen koronavirüs sorularını yanıtladı.

SALGIN NE ZAMAN PİK YAPACAK?

Alınan tedbirlere uyulmasının kritik önemde olduğunu vurgulayan Öztürk, "Dünyanın değişik ülkelerinde zirveye doğru bir gidiş yaşanıyor buna ülkemizde dahil. Zirveye ne zaman erişeceğiz? Tabi ki bu tamamen bizim koruma önlemlerine uymamızla doğrudan ilişkili olmakla birlikte şu andaki süreci devam ettirebilirsek yaklaşık 10-15 gün içinde bu zirveye ulaşırız. Zirvede bir plato göreceğiz ve ondan sonra da inişe geçecek. Vaka sayılarında kısmi de olsa azalma başladı." ifadelerini kullandı.

Sıcaklık arttıkça koronavirüs etkisini kaybedecek mi? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi A Haberde anlattı |Video SICAKLIK ARTTIKÇA KORONAVİRÜS ETKİSİNİ KAYBEDECEK Mİ? KORONAVİRÜS BİLİM KURULU ÜYESİ A HABER'DE ANLATTI |VİDEO
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

2020 yılı Nobel Barış Ödülü Başkan Erdoğan'a verilmeli
"2020 yılı Nobel Barış Ödülü Başkan Erdoğan'a verilmeli"
Salgın ne zaman pik yapacak?
Salgın ne zaman pik yapacak?
ABD’nin koronavirüs raporu basına sızdı!
ABD’nin koronavirüs raporu basına sızdı!
Başakşehir Şehir Hastanesi yarın açılacak! İşte o görüntüler
Başakşehir Şehir Hastanesi yarın açılacak! İşte o görüntüler
AK Parti'den CHP'li isme Fox TV ve Sözcü eleştirisi
AK Parti'den CHP'li isme Fox TV ve Sözcü eleştirisi
Milli birlik ve dayanışmadan kimler rahatsız?
Milli birlik ve dayanışmadan kimler rahatsız?
İstanbul'da dev operasyon kamerada
İstanbul'da dev operasyon kamerada
Türk tipi tedavi yöntemi olumlu sonuç verdi
Türk tipi tedavi yöntemi olumlu sonuç verdi
“Dijital savaş” kimin planı?
“Dijital savaş” kimin planı?
TSK'dan kritik operasyon! İşte o anlar...
TSK'dan kritik operasyon! İşte o anlar...
Soylu'dan mesaj! Ünlü isimler de destek verdi
Soylu'dan mesaj! Ünlü isimler de destek verdi
Türk karasularını ihlal eden Yunan botu neye uğradığını şaşırdı
Türk karasularını ihlal eden Yunan botu neye uğradığını şaşırdı
Daha Fazla Video Göster