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27.03.2020

İspanyol gribi biyolojik silah mıydı? Koronavirüsle farkı ne? Virüs sonrası dünya düzeni nasıl değişecek? Uzman isim A Haber'de yanıtladı |Video

Dünyaya kabus gibi çöken koronavirüs (Covid-19) salgını beraberinde virüsün biyolojik bir silah olup olmadığı sorularını akıllara getirdi. İnsanlığı vuran ölümcül virüsler yeryüzünde daha önce de görülen pandemiler neler? İspanyol gribi biyolojik bir silah mıydı? Koronavirüsle İspanyol gribi arasındaki ilişki ne? Koronavirüs sonrası dünya düzeni nasıl değişecek? ABD lideri Trump, koronavirüse neden "Çin virüsü" dedi? Akademisyen- Antropolog Dr. Vahdet Özkoçak, A Haber ekranlarında merak edilen soruların yanıtlarını verdi.

Dünyaya kabus gibi çöken koronavirüs (Covid-19) salgını beraberinde virüsün biyolojik bir silah olup olmadığı sorularını akıllara getirdi. İnsanlığı vuran ölümcül virüsler yeryüzünde daha önce de görülen pandemiler neler? İspanyol gribi biyolojik bir silah mıydı? Koronavirüsle İspanyol gribi arasındaki ilişki ne? Koronavirüs sonrası dünya düzeni nasıl değişecek? ABD lideri Trump, koronavirüse neden "Çin virüsü" dedi? Akademisyen- Antropolog Dr. Vahdet Özkoçak, A Haber ekranlarında merak edilen soruların yanıtlarını verdi.

İSPANYOL GRİBİ BİYOLOJİK SİLAH MIYDI?

İnsanlığın savaşlardan çok salgın hastalıklarda daha çok can kaybı verdiğini vurgulayan Özkoçak, "İspanyol gribinin şöyle bir önemi var, Tarih boyunca insanlar sanılanın aksine savaşlardan değil salgın hastalıklardan daha çok kayıp ve zayiat vermişlerdir. Biz Osmanlı Dönemi'ne baktığımız zaman 1853-1856 Kırım Savaşı'nda ölenlerin sayısı çatışmada 20 bindi fakat hastalıktan ölenlerin sayısı 75 bin. Gerçekten bu rakamlara baktığımız zaman biyolojik savaş her zaman tartışıldı. 1918'de İspanyol gribinde de bu konu tartışıldı. O zamanlar sosyal medya yoktu geleneksel medya üzerinden gazeteler üzerinden ABD şunu pompaladı: Almanlar bu botlarla geldi bize bu virüsü yaydılar. Bu algı oluşturuldu. Şuan Trump'ın "Çin Virüsü" diyerek oluşturmaya çalıştığı algı aslında yaklaşık 102 yıl önce ABD'de yine gazeteler üzerinden yapılan bir algıydı." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs sonrası dünya düzeninin nasıl değişeceğini de yorumlayan Özkoçak, "Antrapologlar olarak göç yollarına bakıyoruz. Ekonomiler hazır mı? Modern tıp hazır mı? Biyolojik silah olup olmadığına bu açıdan bakmak gerekiyor. İspanyol gribinde olduğu gibi ekonomik bir savaş olması. Eğer biz buna biyolojik silah diyorsak dünyanın yeni bir düzene girdiğini de hep beraber görmemiz gerekiyor" dedi.

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