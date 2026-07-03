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Aksaray’da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 44 yaralı

Niğde-Ankara Otoyolu'nda yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada 44 kişi yaralandı.

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