İran'ın eski lideri Ayetullah Ali Hamaney'e veda! 9 Temmuz'da defnedilecek

İran ve ABD arasındaki mutabakata rağmen bölgede gerilim tırmanırken, 28 Şubat’ta gerçekleşen saldırıda hayatını kaybeden İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney için düzenlenen dev cenaze töreni tüm hızıyla sürüyor. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz düzeyinde temsil edildiği tarihi törende, Tahran sokakları mahşeri bir kalabalığa sahne oluyor. Bölgedeki son durumu A Haber muhabiri Ekber Karabağ, aktardı.