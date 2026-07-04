Kutsal değerlere hakarete mizah kılıfı! Vatandaşlardan A Haber'de ortak tepki: “Dini değerlerle şaka olmaz”

Son dönemde 'mizah' kılıfı altına sığınarak dini değerleri aşağılamaya çalışan karanlık odaklar, toplumun sert tepkisiyle karşılaştı. Kutsal değerlere yönelik hakaret içerikli söylemlerin artması ve sosyal mecralarda bu provokasyonların yayılması üzerine A Haber ekipleri sokağın nabzını tuttu. İnançlara yönelik bu çirkin saldırıların birer 'algı operasyonu' olduğunu vurgulayan vatandaşlar, A Haber mikrofonuna konuşarak kutsalların mizah malzemesi yapılamayacağını net bir dille ifade etti.