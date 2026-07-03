Tahran'da gözler tarihi törende! Hamaney'in cenazesine kimler katıldı?

ABD ve İsrail'in saldırısı sonucu hayatını kaybeden İran'ın eski dini Ayetullah Ali Hamaney için düzenlenen cenaze merasimleri, bölgedeki internet kısıtlamalarına rağmen büyük bir katılımla başladı. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz düzeyinde temsil edildiği tarihi törenlerde, komşu ülkelerden ve Asya'dan çok sayıda lider saf tutarken; Avrupa ve bazı Körfez ülkelerinin tutumu dikkat çekti. Dev törenin tüm detaylarını Tahran'dan bildiren A Haber muhabiri Ekber Karabağ, diplomatik temsilin kritik önemine vurgu yaptı.