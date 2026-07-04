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Tekirdağ'da apartmanın 6. katında patlama: 1 kişi öldü

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bir binanın 6. katında meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti.

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