“Koronavirüs düğümü” Charles M. Lieber'de saklı! Corona biyolojik savaş mı? Hayvansal bir mikrop mu? | VİDEO

Önce Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkarak hayalet şehre dönüştüren sonrasında tüm dünyada etkisini ortaya koyarak İtalya ve İran’da kabusa dönüşen Koronavirüs (Corona virüs – Covid-19) dünyayı esir aldı. 10 binden fazla ölüme neden olan bu virüs şüpheleri de beraberinde getirdi. Herkesi paniğe sokan; cadde, sokakları boşalttıran insanların işine giderememesine, marketlerin talan edilmesine, ekonomi ve turizmi derinden sarsan bu virüs nasıl ortaya çıktı. Özellikle de arz talep yetersizliğine sebep olan bu “Corona krizi” fabrikalarda üretimin durmasına, deniz hava ve kararyolu ticaretinde depreme yol açtı. Peki, Çin neden koronavirüsü (Covid-19’u halka duyurmadı? Nerede yanlış yapıldı? Virüs biyolojik savaş mı? Yoksa iddia edildiği gibi hayvanlardan mı bulaştı? Bu soruların yanıtı Amerikalı Profesör Charles M. Lieber'de saklı! İşte yanıtı...

Covid-19, yeni tip koronavirüs adına ne dersek diyelim; tüm dünyayı etkileyen bu virüs bugün hala gizemini koruyor. Tabi hastalık bu kadar gizemli olunca hakkındaki iddialar da bir o kadar fazla oluyor. Yarasalardan bulaştı deniliyor. Çin'in artan nüfusunu kontrol için kullandığı bir biyolojik silah deniliyor. ABD, üretti deniliyor. Yani anlayacağınız virüse dair efsaneler çok fazla… Peki, ya gerçekler?



"KORONAVİRÜS DÜĞÜMÜ" CHARLES M. LİEBER'DE SAKLI!

Yıl 2012 Çin'de "BİN YETENEK İSİMLİ" bir proje başlatılıyor. Proje biyoloji, kimya ve tıp alanı üzerine iddialara göre, Harvard Üniveristesi'nde profesör olan 60 yaşındaki Charles M. Lieber, ABD'den gizli olarak bu projeye dahil oluyor.



400'den fazla makalesi yayımlanmış, 60'ın üzerinde ödüle sahip ABD'nin önde gelen bilim insanlarından Amerikalı Profesör Charles M. Lieber'a proje için yürttüğü çalışmalar karşılığında aylık 50 bin dolar ücret, araştırma masrafları içinse 158 bin dolar bütçe ayrılıyor.



Charles M. Lieber'aın araştırma yaptığı konularsa ise bilim-kurgu filmlerinde olacak cinsten! Kendisi nano elektronik sensörleri dokuya entegre etme üzerine çalışıyor.



"ABD'Lİ PROFESÖR, TAM DA KORONAVİRÜSÜN ZİRVEYE ÇIKTIĞI DÖNEMDE..."

Ancak ne var ki Charles M. Lieber, abd'den gizli yürüttüğü çalışmalar FBI'ın da yakın takibinde 2018 yılına gelindiğinde Amerikalı profesör hakkında "Çin'e bilgi satma" suçlaması ile dava açıldı. Lieber, önce Çin'deki projeye katıldığını inkar etti. Ancak 2012 yılında, Vuhan Teknoloji Üniversitesi Ve Araştırma Laboratuarı ile sözleşme imzaladığı ortaya çıktı. ABD'li profesör, tam da koronavirüsün zirveye çıktığı dönemde bilimsel verileri "Çin'e satma" suçlamasıyla tutuklandı. Peki, bilgiler Çin'e nasıl ulaşmıştı? İşte yanıtı…