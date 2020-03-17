Vebadan domuz gribine kadar... İşte Avrupa'yı kasıp kavuran hastalıklar

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) "Avrupa'nın artık yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının merkez üssü haline geldiğini" açıklamasının ardından, kıtanın tarih boyunca mücadele ettiği salgınlar ve hastalıklar tekrar gündeme geldi. Öte yandan Kovid-19'un merkezi haline gelen Avrupa'nın, tarihinde de birçok salgın ve pandemikle mücadele ettiği görülüyor. Avrupa'da boy gösteren kara veba, kolera, İspanyol gribi ve domuz gribi gibi virüsler nedeniyle çok fazla can kaybı gerçekleştiği belirtiliyor. İşte Avrupa'yı kasıp kavuran hastalıklar...

Giriş Tarihi: 17.03.2020 11:16 Güncelleme Tarihi: 17.03.2020 11:20 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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