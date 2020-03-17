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Vebadan domuz gribine kadar... İşte Avrupa'yı kasıp kavuran hastalıklar

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) "Avrupa'nın artık yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının merkez üssü haline geldiğini" açıklamasının ardından, kıtanın tarih boyunca mücadele ettiği salgınlar ve hastalıklar tekrar gündeme geldi. Öte yandan Kovid-19'un merkezi haline gelen Avrupa'nın, tarihinde de birçok salgın ve pandemikle mücadele ettiği görülüyor. Avrupa'da boy gösteren kara veba, kolera, İspanyol gribi ve domuz gribi gibi virüsler nedeniyle çok fazla can kaybı gerçekleştiği belirtiliyor. İşte Avrupa'yı kasıp kavuran hastalıklar...

Giriş Tarihi: 17.03.2020 11:16 Güncelleme Tarihi: 17.03.2020 11:20
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Vebadan domuz gribine kadar... İşte Avrupa'yı kasıp kavuran hastalıklar

Dünya, varoluşundan bu yana kolera, veba ve influenza gibi pandemikler nedeniyle milyonlarca kişinin ölümüne sahne oldu. Avrupa da salgın hastalıklardan nasibini fazlasıyla alan kıtalar arasında yer aldı.

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Vebadan domuz gribine kadar... İşte Avrupa'yı kasıp kavuran hastalıklar

KOVİD-19 AVRUPA'YI SARSTI

Geniş bir coğrafi alana ve çok sayıda kişiye yayılan virüsler "pandemik" olarak değerlendirilirken, tek bir şehir, ülke ya da bölgede görülen salgınlara "epidemik" adı veriliyor.

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Vebadan domuz gribine kadar... İşte Avrupa'yı kasıp kavuran hastalıklar

DSÖ, Kovid-19'un artık küresel ölçekte yayıldığını ve "pandemik" olarak değerlendirileceğini duyurdu.

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Vebadan domuz gribine kadar... İşte Avrupa'yı kasıp kavuran hastalıklar

Kovid-19'un merkezi olarak ilan edilen Avrupa'da pandemik hemen hemen tüm kıta ülkelerine ulaşmış bulunurken, ölü sayıları da her geçen gün artıyor. Avrupa'nın geçmişte de birçok salgın hastalıkla mücadele ettiği görülüyor.

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Vebadan domuz gribine kadar... İşte Avrupa'yı kasıp kavuran hastalıklar

KARA VEBA MİLYONLARCA CAN ALDI

Orta Asya'da 1300'lerde ortaya çıkan kara vebanın İpek Yolu vasıtasıyla Kırım üzerinden Avrupa'ya ulaştığı öne sürülüyor.