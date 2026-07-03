Sahte hesaplarla algı operasyonu! Türkiye'de BlackCore projesi mi devrede?

İsrail merkezli dijital etki şirketi BlackCore'un Fransa’da yürüttüğü kirli operasyonlar dünya gündemine bomba gibi düşerken, benzer yöntemlerin Türkiye'de de devreye sokulduğu iddiaları tartışılmaya başlandı. Yapay zeka, deepfake ve devasa sahte hesap ağlarıyla yürütülen bu çok katmanlı dezenformasyon saldırılarını A Haber ekranlarında değerlendiren Av. Hadi Dündar, sosyal medyadaki algı ordularının siyaseti nasıl dizayn etmeye çalıştığını ve FETÖ taktikleriyle olan benzerliğini çarpıcı örneklerle gözler önüne serdi.