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12.02.2020

Koronavirüs biyolojik bir savaş mı? Çin Büyükelçisi Deng Li A Haber'e konuştu |Video

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı tehdit eden koronavirüs salgınından ölenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Çin'in Ankara Büyükelçisi Deng Li, A Haber'e konu ile ilgili açıklamalar yaptı. Koronavirüs bir biyolojik savaş mı? Çin Hükümeti ölü ve hasta sayılarını gizliyor mu? İşte A Haber muhabiri Elif Saatçıoğlu'nun özel röportajı...

Çin'İn Wuhan kentinde ortaya çıkan ve giderek tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün artarken, Çin'in Ankara Büyükelçisi Deng Li, koronavirüs ile ilgili merak edilenleri ve ülkesindeki son durumu A Haber'e anlattı. Deng Li, "Salgın çabalarımız sonucunda kontrol altına alınıyor" dedi. Çin hükümetinin ölü ve hasta sayılarını gizlediği iddialarını ise yalanladı.

BİYOLOJİK SAVAŞ MI?

Deng Li, "Çin hükümeti olarak bilim insanlarımızı bir araya getirerek virüsün kaynağını bulmaya çalışıyoruz. Şu anda şu konuda fikir birliğine vardık. Büyük ihtimalle bu virüs başta yabani hayvanlardan çıktı. Çünkü koronavirüs aslında bir tür yabani yarasadaki virüse %96 oranında benziyor." ifadelerini kullandı.

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