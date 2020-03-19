Corona virüs (koronavirüs) testi hangi hastanelerde ücretsiz? Sağlık Bakanlığı liste yayınladı

Son dakika haberine göre Çin'in Vuhan şehrinden dünyaya yayılan ve küresel salgın ilan edilen yeni tip corona virüs Türkiye'de de etkisini göstermeye başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gece yaptığı açıklamayla, Türkiye'deki ölü sayısının 2'ye, vaka sayısının ise 191'e yükseldiğini duyurdu. Peki vatandaşlar Sağlık Bakanlığının işaret ettiği belirtilere rastlarlarsa hangi hastanelere başvuracaklar? Sağlık Bakanlığı, yayınladığı liste ile Türkiye çapında 25 hastanede corona virüs hastalarının başvurabileceği hastaneleri yayınladı. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere hangi hastanelerde koronavirüs testi yapılıyor? İşte o liste...