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Corona virüs (koronavirüs) testi hangi hastanelerde ücretsiz? Sağlık Bakanlığı liste yayınladı

Son dakika haberine göre Çin'in Vuhan şehrinden dünyaya yayılan ve küresel salgın ilan edilen yeni tip corona virüs Türkiye'de de etkisini göstermeye başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gece yaptığı açıklamayla, Türkiye'deki ölü sayısının 2'ye, vaka sayısının ise 191'e yükseldiğini duyurdu. Peki vatandaşlar Sağlık Bakanlığının işaret ettiği belirtilere rastlarlarsa hangi hastanelere başvuracaklar? Sağlık Bakanlığı, yayınladığı liste ile Türkiye çapında 25 hastanede corona virüs hastalarının başvurabileceği hastaneleri yayınladı. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere hangi hastanelerde koronavirüs testi yapılıyor? İşte o liste...

Giriş Tarihi: 19.03.2020 10:40 Güncelleme Tarihi: 19.03.2020 10:43
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Corona virüs koronavirüs testi hangi hastanelerde ücretsiz? Sağlık Bakanlığı liste yayınladı

Ülkemize de sıçrayan koronavirüs illetinin ardından tedbir önlemleri bir bir alınmaya başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs yüzünden 2 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini ve vaka sayısının 191'e ulaştığını belirtti. Peki yüksek ateş ve kuru öksürük ile başlayan koronavirüs testi, nerede, hangi hastanelerde yaptırılır?

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Corona virüs koronavirüs testi hangi hastanelerde ücretsiz? Sağlık Bakanlığı liste yayınladı

Sağlık Bakanlığı başta İstanbul ve Ankara olmak üzere yurdun çeşitli bölgelerindeki hastanelerde koronavirüs testinin kolayca ve ücretsiz yapılacağını duyurdu. Peki hangi hastanelerde koronavirüs testi yapılıyor? İşte liste...

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Corona virüs koronavirüs testi hangi hastanelerde ücretsiz? Sağlık Bakanlığı liste yayınladı

- Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Ankara Şehir Hastanesi

- Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

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Corona virüs koronavirüs testi hangi hastanelerde ücretsiz? Sağlık Bakanlığı liste yayınladı

- Bursa Şehir Hastanesi

- Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi

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Corona virüs koronavirüs testi hangi hastanelerde ücretsiz? Sağlık Bakanlığı liste yayınladı

- Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi

- Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Eskişehir Şehir Hastanesi