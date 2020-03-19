İşte koronavirüsün gün gün gösterdiği belirtiler!

Koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına almış vaziyette. Yurdumuzda da görülen ve 3 can alan koronavirüsten nasıl sakınılacağına dair araştırma yapan milyonlarca vatandaş, hastalığın ortaya çıkardığı belirtileri de merak ediyor. Peki, koronavirüs vücuda girdikten sonra ne gibi etkiler gösteriyor? İşte gün gün koronavirüsün etkileri.