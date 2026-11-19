Kripto yatırım danışmanlığı adı altında dolandırıcılık! 3,2 milyar TL'lik para trafiği: 10 şüpheli tutuklandı
Gaziantep merkezli 7 ilde, kripto yatırım danışmanlığı adı altında yüksek kazanç vaadiyle vatandaşları dolandırdıkları öne sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Jandarma ekiplerinin 17 adrese eş zamanlı baskınında 12 kişi gözaltına alındı. MASAK incelemesinde şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 3 milyar 200 milyon liralık para hareketi tespit edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklanırken 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Doğukan HavuzEditör
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