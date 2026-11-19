İskenderun'da hem çiftçiye hem vatandaşa destek! 67 ton mandalina 7 bin ailenin sofrasına ulaştı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde belediye, yüksek verim nedeniyle dalında kalan mandalinaların çürümesini önlemek ve yerel üreticilere destek olmak amacıyla örnek bir çalışma başlattı. Çiftçilerden satın alınan 67 ton mandalina, 7 bin haneye ücretsiz dağıtıldı. İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, mandalinaları vatandaşlara bizzat ulaştırarak uygulamanın hem üreticiye hem de aile ekonomisine katkı sağladığını vurguladı.